Edirne’de dehşet: 30 bıçak darbesiyle öldürülen Gülden Coni davasında karar çıktı

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık E.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, E.A.’ya 20 yıl hapis cezası verdi.

AİLEDEN KARARA TEPKİ

Gülden’in ablası Nurhan Alüzrek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 6 aydır kardeşim için mücadele ettim. 6 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım” diyerek karara tepki gösterdi.

Anne Zehra Coni ise, “Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli” ifadelerini kullandı.