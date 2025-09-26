Edirne’de dehşet: 30 bıçak darbesiyle öldürülen Gülden Coni davasında karar çıktı

5 Nisan’da Edirne Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde buluştuğu 15 yaşındaki eski sevgilisi E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Gülden Coni’nin davasında bugün karar duruşması görüldü.

Edirne’de dehşet: 30 bıçak darbesiyle öldürülen Gülden Coni davasında karar çıktı
Yayınlanma:

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık E.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, E.A.’ya 20 yıl hapis cezası verdi.

AİLEDEN KARARA TEPKİ

Gülden’in ablası Nurhan Alüzrek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 6 aydır kardeşim için mücadele ettim. 6 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 yıl cezayı hak etmedi. Kardeşimin kanı yerde kaldı, yasalarımızın değişmesi lazım” diyerek karara tepki gösterdi.

Anne Zehra Coni ise, “Bu cezayla benim içim soğumadı, 20 yıl çok az bir ceza. Kanunlar değişmeli” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

cinayet Edirne
