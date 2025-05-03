Edirne'de denetimler sıklaştı: 25 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’de güvenlik güçleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Farklı uyruklardan olduğu belirtilen göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Kofçaz ilçesinde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında 7 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Son haftalarda artan denetimler, Türkiye'nin Avrupa’ya geçiş güzergahı üzerindeki stratejik konumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Güvenlik birimleri, düzensiz göçle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini ve sınır hattında 7/24 görev başında olduklarını belirtti.