Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu! 68 kişi yakalandı

Yurdun sınırlarında düzensiz göçe karşı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Edirne'de, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışmanın düğmesine bastı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Afganistan, Suriye, Pakistan, Fas ve Mısır uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.