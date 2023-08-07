Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu! 68 kişi yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 68 kişi, hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu! 68 kişi yakalandı
Son Güncelleme:

Yurdun sınırlarında düzensiz göçe karşı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Edirne'de, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışmanın düğmesine bastı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Afganistan, Suriye, Pakistan, Fas ve Mısır uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# düzensiz göçmen # Edirne
Çok Okunanlar
1 Hande Erçel günden gün inceldi!
2 İmamoğlu'nun gelini Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı
3 LGS Nakil Sonuçları Açıklandı: MEB e-Okul VBS İle Sonuçları Görüntüleme
4 Ketojenik Diyet: Sağlıkta Devrim Yaratan Faydaları ve Göz Ardı Edilmemesi Gereken Yan Etkileri
5 Lionel Messi İnter Miami'de durdurulamıyor!