Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar!
Edirne’de yoğun sisin neden olduğu feci kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olayın perde arkasındaki detay "insanlık ölmüş" dedirtti.
Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında meydana gelen olay, yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesinin düştüğü saatlerde yaşandı.
Direksiyon başına geçen 18 yaşındaki İsa Özer, yönetimindeki 16 APR 045 plakalı araçla seyir halindeyken sisin de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.
KÖYLÜYE HABER VERİP SIRRA KADEM BASTILAR
İddiaya göre, İsa Özer’i başka bir otomobille takip eden arkadaşları, gözlerinin önünde gerçekleşen kazaya anbean tanık oldu.
Ancak araçtaki kişiler, kanala düşen arkadaşlarını kurtarmaya çalışmak ya da ekipler gelene kadar olay yerinde beklemek yerine durumu sadece köy halkına söylemekle yetindi. Köylülere "kaza oldu" diyen şahıslar, daha sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanalın sularına gömülen araca ulaşmak için botla suya giren ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından İsa Özer’in cansız bedenini araçtan çıkardı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Özer’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçan şahısların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.