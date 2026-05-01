Edirne’de kan donduran olay! 14 yaşındaki genç kız, yaşıtı erkek arkadaşı tarafından tüfekle öldürüldü

Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Gizem Özdemir, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kendi yaşıtı erkek arkadaşı A.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Simge Sarıyar
Edirne’de kan donduran olay! 14 yaşındaki genç kız, yaşıtı erkek arkadaşı tarafından tüfekle öldürüldü
Menzilahir Mahallesi'nde bir araya gelen iki genç arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ve gerilimin tırmanması üzerine A.Ç., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Gizem Özdemir'e ateş etti.

SİLAH SESLERİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Gece saatlerinde silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından kayıplara karışan A.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Yaşanan ölümcül olayın ardından yetkililer tarafından başlatılan adli soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.

HEP-SEN Taksim’de 1 Mayıs'ı kutladıHEP-SEN Taksim’de 1 Mayıs'ı kutladıGündem
Kayseri’de dehşet! 4 çocuk annesi eşini öldürüp aynı silahla intihar ettiKayseri’de dehşet! 4 çocuk annesi eşini öldürüp aynı silahla intihar ettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne
Günün Manşetleri
İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
İstanbul’da enflasyon nisanda aylık yüzde 3,74 arttı
Vergi indirimi ve destek paketi açıklandı
Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Bazı metro ve tramvay hatları kapatıldı
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi
Sanchez: AB, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı
Vatan Partisi’nden 1 Mayıs çağrısı: "Köklü çözüm için siyasal alana örgütlü müdahale"
Çok Okunanlar
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İşte gıdada hile yapan peynir markaları... İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
Gazete manşetleri 1 Mayıs Cuma Gazete manşetleri 1 Mayıs Cuma
Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?