Edirne’de kan donduran olay! 14 yaşındaki genç kız, yaşıtı erkek arkadaşı tarafından tüfekle öldürüldü

Menzilahir Mahallesi'nde bir araya gelen iki genç arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ve gerilimin tırmanması üzerine A.Ç., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Gizem Özdemir'e ateş etti.

SİLAH SESLERİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Gece saatlerinde silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından kayıplara karışan A.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Yaşanan ölümcül olayın ardından yetkililer tarafından başlatılan adli soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.