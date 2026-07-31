Edirne'de komşu kavgası kana bulandı! Emekli polis 3 kişiyi vurdu

Silahıyla birlikte yeniden apartman bahçesine dönen M.K., tartıştığı A.K., eşi İ.K. ve çocukları C.K.’ye art arda ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu A.K., C.K. ve İ.K. yaralandı. Bu esnada, çevreden gelen tartışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıya doğrudan tanık oldu. Kavgayı ve saldırıyı sonlandırmak isteyen emniyet güçleri, havaya uyarı ateşi açarak müdahalede bulundu.