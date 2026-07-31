Edirne'de komşu kavgası kana bulandı! Emekli polis 3 kişiyi vurdu
Edirne'nin Keşan ilçesinde komşular arasında çıkan husumet silahlı kavgaya dönüştü. Emekli bir polis memuru, tartıştığı komşusunu, eşini ve çocuklarını silahla vurarak yaraladı.
Olay, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeni Mahalle Belkoop mevkiinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru M.K. ile aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen komşuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Karşılıklı atışmanın büyümesi üzerine M.K., olay yerinden ayrılarak evine gitti ve tabancasını aldı.
Silahıyla birlikte yeniden apartman bahçesine dönen M.K., tartıştığı A.K., eşi İ.K. ve çocukları C.K.’ye art arda ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu A.K., C.K. ve İ.K. yaralandı. Bu esnada, çevreden gelen tartışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıya doğrudan tanık oldu. Kavgayı ve saldırıyı sonlandırmak isteyen emniyet güçleri, havaya uyarı ateşi açarak müdahalede bulundu.
Silah seslerinin ardından bölgeye hızla çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan üç aile ferdi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştiren emekli polis M.K., olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin çevrede aldığı geniş güvenlik önlemleri sürerken, yaşanan olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.