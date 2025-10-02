Edirne'de korkunç keşif: Çürümüş erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri’nde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan erkek cesedinin tanınamayacak durumda olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.