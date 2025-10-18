Edirne’de korkunç olay: 76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu
Edirne’nin Meriç ilçesinde 76 yaşındaki çiftçi Mustafa Başkut, sabah saatlerinde çeltik kurutmaya başladıktan sonra kayboldu. Yaşlı adamın cansız bedeni akşam saatlerinde çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.
Yayınlanma:
Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küpdere Köyü’nde çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Başkut, sabah saatlerinde çeltik kurutma işlemine başladı.
İlerleyen saatlerde kurutma makinesinin yanına gelen oğlu Bekir Başkut, babasını göremeyince kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda, Mustafa Başkut’un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Başkut’un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı