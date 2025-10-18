Edirne’de korkunç olay: 76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu

Edirne’nin Meriç ilçesinde 76 yaşındaki çiftçi Mustafa Başkut, sabah saatlerinde çeltik kurutmaya başladıktan sonra kayboldu. Yaşlı adamın cansız bedeni akşam saatlerinde çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Edirne’de korkunç olay: 76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu
Yayınlanma:

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küpdere Köyü’nde çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Başkut, sabah saatlerinde çeltik kurutma işlemine başladı.

İlerleyen saatlerde kurutma makinesinin yanına gelen oğlu Bekir Başkut, babasını göremeyince kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda, Mustafa Başkut’un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Başkut’un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

MSB acı haberi duyurdu: Tokat’ta 1 askerimiz şehit olduMSB acı haberi duyurdu: Tokat’ta 1 askerimiz şehit olduGündem
İstanbul’da 1,3 milyarlık vurgun! ’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandıİstanbul’da 1,3 milyarlık vurgun! ’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne
Günün Manşetleri
’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandı
Nobel Barış Ödüllü Machado'dan Gazze ve İran saldırılarına destek!
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Prim desteği azalıyor, borçlanma oranı artıyor: İşte tüm ayrıntılar
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi
Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Çok Okunanlar
76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu 76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu
8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Ekim Cumartesi elektrik kesintileri
Altın piyasasında tarihi gün! Altın piyasasında tarihi gün!
Arka Sokaklar 723. bölüm canlı izle (Kanal D) Arka Sokaklar 723. bölüm canlı izle (Kanal D)