Edirne'de korkutan yangın! Anız ateşi ormana sıçradı, helikopterler devrede

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyündeki Cevizlik mevkisinde gece saatlerinde çıkan anız yangını, sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla kontrol dışına çıkarak ormanlık alana yayıldı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Edirne'de korkutan yangın! Anız ateşi ormana sıçradı, helikopterler devrede
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İhbarın ardından olay yerine Meriç Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki köylüler de traktörleri ve su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangını kontrol altına alabilmek için karadan yürütülen çalışmalara yangın söndürme helikopterleri de havadan destek sağlıyor. Ekiplerin ormanlık ve otluk alandaki söndürme müdahalesi aralıksız sürüyor.

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