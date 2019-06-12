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Edirne’de “Lavanta Tarla Günleri” başladı

Edirne’de “Lavanta Tarla Günleri” başladı. Bu kapsamda bir grup, lavanta tarlasında yoga yaptı, ardından da mesai için iş yerlerine gitti.

Edirne’de “Lavanta Tarla Günleri” başladı
Günün ilk ışıklarında mora boyanmış tarlada, nefes ve beden egzersizi yaptılar. Sonra da o huzurla işlerinin yolunu tuttular.

Edirne’de “Lavanta Tarla Günleri"  başladı. Bu kapsamda bir grup, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesindeki lavanta tarlasında yoga yaptı.

Sakinleştirici etkisiyle bilinen lavanta dolu tarlada, huzur ve dinginlik için yapılan yoganın ardından katılımcılar, mesai için iş yerlerine gitti.

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, 3 seans düzenlenecek olan yoga etkinliğinin amacını anlattı.



ulusal.com.tr
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