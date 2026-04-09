Edirne'de lunapark kazası: 'Sıfır yer çekimi' aletinden düşen bir kişi hayatını kaybetti
Edirne'de bir lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden düşen 29 yaşındaki Sedat Çoktaş yaşamını yitirdi. Kazanın ardından oyun aletindeki güvenlik önlemleri mercek altına alınırken, işletme sahibi ve 5 çalışan ifade için polis merkezine götürüldü.
Olay, Lozan Caddesi üzerinde, Tunca ve Meriç köprüleri arasında faaliyet gösteren lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki oyun aletinden düşen Çoktaş'ı fark eden lunapark çalışanları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ağır yaralı haldeki Çoktaş'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Sedat Çoktaş tedavi altına alındı. Ancak 29 yaşındaki genç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan ölümlü kazanın ardından polis ekipleri lunaparkta geniş çaplı bir inceleme başlattı. Ekipler, olayın meydana geldiği oyun aletinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını detaylı şekilde araştırıyor.
Yürütülen soruşturma kapsamında, işletme sahibi ile birlikte 5 lunapark çalışanının ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Meydana gelen kazayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.