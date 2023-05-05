Valilik duyurdu: 14 terörist yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 14 kişi gözaltına alındı.

Valilik duyurdu: 14 terörist yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı.

Bu kişilerden 3'ünün terör örgütü PKK, 11'inin de FETÖ üyeliğinden arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

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