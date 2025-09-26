Edirne’de sosyete pazarı yeniden açıldı: Mahkeme belediyenin kararını durdurdu

Edirne’de “Sosyete Pazarı” olarak bilinen ve Bulgar ile Yunan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, belediyenin kapatma kararına karşı açılan dava sonrası mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararıyla yeniden kuruldu.

Edirne Belediyesi, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar ve çeşitli şikayetleri gerekçe göstererek Ulus Pazarı’nın kurulmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Ulus Pazarı Esnaf Pazarcılar İşletme Kooperatifi, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Edirne İdare Mahkemesi, belediye encümeninin kararını geçici olarak askıya aldı. Mahkeme kararı sonrası Sosyete Pazarı olarak bilinen Ulus Pazarı yeniden kuruldu ve hizmet vermeye başladı.

Edirne Belediyesi, karara ilişkin yaptığı açıklamada sürecin mahkeme sonucuna göre şekilleneceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Edirne Belediyesi olarak Ulus Pazarı konusunda duruşumuz nettir: Amacımız, Edirne'nin hakkını korumak ve kamu yararını gözetmektir ancak Edirne İdare Mahkemesi tarafından verilen geçici yürütmeyi durdurma kararı gereğince daha önce kapatılacağı duyurulan Ulus Pazarı, kurulacak ve hizmet verecektir. Sürecin nihai sonucu mahkeme kararına göre şekillenecek olup gelişmeleri siz değerli hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.”

ESKİ ALIŞVERİŞ NOKTASI, TURİSTLERİN GÖZDESİ

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, basın açıklamasında pazarın Edirne halkına 21 yıldır en iyi şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Atkoşan, Ulus Pazarı’nın Bulgar ve Yunan turistlerin de uğrak yeri olduğunu belirterek, “Ulus Pazarı’nın kent ve ülke ekonomisine katkısı büyüktür” dedi.

Atkoşan, pazarın yönetmeliğe aykırılığının bulunmadığını savundu ve şu ifadeleri kullandı: “Yönetim olarak Belediye Başkanı'mıza Ulus Pazarı'yla ilgili bazı çevrelerce yanlış ve hatalı bilgiler verildiğini düşünmekteyiz. Aniden gelişen bu sürecin başka bir açıklaması yoktur. Belediye Başkanı'mızla en kısa sürede bir araya geleceğiz ve birlikte mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Bizim bir yerde eksiğimiz varsa gidereceğiz.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

Edirne
