Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

Edirne'nin sembol köprülerinden tarihi Tunca Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprü 5 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak.

Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı
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Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Hızlı tren çalışmaları kapsamında eski hatta yer alan tren yolu üst geçidinin yıkımı gerçekleştirilecek.

Üst geçidin yıkılması ve hafriyat kaldırma işlemi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprü, 5 gün kapalı kalacak.

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Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü'nde üst geçidin kaldırılması işlemleri sürüyor.

Ekipler, sabah saatlerinde beton bariyerlerle köprüyü ve çalışma yapılacak alanı çift taraflı trafiğe kapattı.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.

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Ekipler sabah saatlerinde beton bariyerlerler yolu kapattı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # Tunca Köprüsü
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