Edirne'de Tunca Nehri için turuncu alarm!
Edirne'de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan kaynaklı su artışı nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi 147 metreküp/saniyeye yükseldi. Turuncu alarmın sürdüğü bölgede tarihi Sarayiçi mevkii sular altında kalırken, Fatih ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapatıldı.
Edirne’de son günlerde düşen yağışlar ve Bulgaristan’daki kar erimeleri, nehir debilerini kritik seviyeye taşıdı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan son ölçümlere göre Tunca Nehri’nin debisi 147 m/s olarak kaydedildi.
Nehirdeki su seviyesinin son dört günlük periyotta turuncu ve zaman zaman kırmızı alarm bandı arasında değişkenlik gösterdiği bildirildi.
Nehirdeki debi artışının temel nedeni olarak Bulgaristan’daki yoğun yağışlar ile bölgedeki barajlardan tahliye edilen sular gösterildi. Artan su miktarı, Edirne sınırları içerisindeki nehir yataklarında su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı.
Taşkının en yoğun hissedildiği nokta tarihi Sarayiçi mevkii oldu. Bölgede su yayılımı devam ederken, yer yer meydana gelen su baskınları nedeniyle ekipler sahada çalışma yürütüyor.
Taşkın manzarasını izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar, son yıllarda bu çapta bir su yayılımına şahit olmadıklarını ifade ederek sürecin normale dönmesini beklediklerini dile getirdi.
İKİ KÖPRÜDE TRAFİK DURDURULDU
Yükselen su seviyesi nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Sarayiçi bölgesinde bulunan Fatih Köprüsü ile Saraçhane Köprüsü hem yaya hem de araç trafiğine tamamen kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için kapalı olan bu güzergâhları kesinlikle kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.