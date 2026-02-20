Edirne'de Tunca Nehri için turuncu alarm!

İKİ KÖPRÜDE TRAFİK DURDURULDU

Yükselen su seviyesi nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Sarayiçi bölgesinde bulunan Fatih Köprüsü ile Saraçhane Köprüsü hem yaya hem de araç trafiğine tamamen kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için kapalı olan bu güzergâhları kesinlikle kullanmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.