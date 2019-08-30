Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirilecek uyuşturucunun "torbacı"la aracılığıyla satılacağı ihbarı üzerine operasyon başlattı.



Şüpheli otomobil Havsa ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 519 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan M.T, H.G. ve M.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.