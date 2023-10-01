Edirne'de Yangın 50 Dönüm Araziye Zarar Verdi

Edirne'de anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'de Yangın 50 Dönüm Araziye Zarar Verdi
Son Güncelleme:

Alev alev yandı tarım arazileri, onlarca alan küle döndü. Yangın Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Edirne Otogarı mevkisinde çıktı.

Hasat edilmiş buğday tarlasını bir anda alevler kapladı. Nedeni henüz bilinemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü, ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara toplumsal olaylara müdahale aracı da destek verdi. Yaklaşık 2 saatin ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi, çok sayıda ağaç ve çevredeki bazı evlerin bahçeleri zarar gördü.

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altınlar Ele GeçirildiHakkari'de Gümrük Kaçağı Altınlar Ele GeçirildiYurt
# Edirne # yangın
Çok Okunanlar
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Göcek'te Korkunç Kaza
Göcek'te Korkunç Kaza
Patlamada Yaralanan Polislerin Sağlık Durumu Nasıl?
Patlamada Yaralanan Polislerin Sağlık Durumu Nasıl?
İstanbul'u Sağanak Vurdu!
İstanbul'u Sağanak Vurdu!
Öne Çıkanlar HDP Milletvekili O PKK'lıyı Arabayla Polisten Kaçırmaya Çalıştı! - Ulusal Kanal Ana Haber HDP Milletvekili O PKK'lıyı Arabayla Polisten Kaçırmaya Çalıştı! - Ulusal Kanal Ana Haber Üsküdar'da Ne Nerede Yenir? Üsküdar'da Ne Nerede Yenir?