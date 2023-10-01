Edirne'de Yangın 50 Dönüm Araziye Zarar Verdi

Alev alev yandı tarım arazileri, onlarca alan küle döndü. Yangın Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Edirne Otogarı mevkisinde çıktı.

Hasat edilmiş buğday tarlasını bir anda alevler kapladı. Nedeni henüz bilinemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü, ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara toplumsal olaylara müdahale aracı da destek verdi. Yaklaşık 2 saatin ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi, çok sayıda ağaç ve çevredeki bazı evlerin bahçeleri zarar gördü.