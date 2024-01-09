Edirne'nin Bazı İlçelerine Kar Nedeniyle Eğitime Yarın Ara Verildi

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Edirne'nin Bazı İlçelerine Kar Nedeniyle Eğitime Yarın Ara Verildi
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Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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