Edirne'nin suyu kurudu: Kriz kapıda!

DSİ 112. Şube Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, barajın su seviyesi aşırı sıcaklıklar ve bölgedeki yağışsızlık nedeniyle Nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

Depolama kapasitesi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda, mevcut su miktarı 8 milyon 288 bin metreküp olarak kaydedildi. Doluluk oranı ise yüzde 6 seviyesinde bulunuyor.

Barajda suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştuğu gözlemlendi.