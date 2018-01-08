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Edremit Körfezi 3.5 şiddetinde sallandı (Son depremler)

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremler haberimizde... 8 Ocak Pazartesi günü meydana gelen depremler...

Edremit Körfezi 3.5 şiddetinde sallandı (Son depremler)

AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi.

Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #Edremit Körfezi #son depremler
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