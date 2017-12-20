Aydın'ın Efeler ilçesinde oto lastik tamir ve satış atölyesinde çatı çöktü.
İçerde istiflenmiş lastikler, çöken çatıyı içerden tuttu. Çatının diğer kısımlarının çökmemesi için tavanda depolanan lastikler vinç yardımıyla indirildi. Ardından çatı söküldü.
Çöken tavan sonrası atölyedeki 3 işçiden 1'i hafif yaralandı.
Yaralı ambulans ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ulusal.com.tr
Aydın'ın Efeler ilçesinde oto lastik atölyesinin çatısı çöktü. İçeride bulunan 3 kişiden 1'i hafif şekilde yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde oto lastik tamir ve satış atölyesinde çatı çöktü.
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