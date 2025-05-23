Efeler Yolu Ultra Trail İzmir'de gerçekleşecek

"Efeler Yolu Ultra Trail" 24-25 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek. Etkinliğe 6 ülkeden 256 sporcu katılacak. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Gastronomi, bisiklet, foto safari gibi birçok etkinlikle rotayı hakkıyla tanıtmak istiyoruz" dedi.



İzmir Valiliği himayesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail, 24-25 Mayıs'ta yapılacak. Vali Süleyma Elban, uzun zamandır Efeler Yolu ile ilgili çalışma yürüttüklerini, rotada sportif bir etkinlik düzenleneceği için heyecanlı olduklarını söyledi.



Efeler Yolu'nun tarihsel ve kültürel değerine dikkat çekildi. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in düşman işgaline uğramasının ardından, Efeler'in Küçük Menderes Havzası çevresindeki dağlarda verdiği mücadele, bugün bize milli bir rota kazandırdı



Ultra Trail yarışı, Ödemiş Birgi'den başlayıp yine Birgi'de tamamlanacak. 80, 50, 30, 15 ve 5 kilometrelik etaplar olacak. Sporcular koşu parkuruna yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe 6 ülkeden 256 sporcu katılacak. Çocuklara özel parkur ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.



Etkinlikle, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, köylerin yeniden canlandırılması ve kaybolan geleneklerin yaşatılması amaçlanıyor.

