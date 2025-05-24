Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu başladı

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nda ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu başladı.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu başladı
Yayınlanma:

İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu başladı. 256 sporcu, Vali Süleyman Elban'ın startıyla koştu. Maratonla birlikte kırsalda kalkınma hedefleniyor. İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nda ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu başladı.

Organizasyona, 6 ülkeden 256 sporcu katıldı. Etkinliğin ilk gününde yarışmacılar, 80, 50 ve 30 kilometrelik etapları koşmak için Birgi Mahallesi'ndeki başlangıç noktasına gitti. Katılımcılar, Vali Süleyman Elban'ın startıyla koşmaya başladı. Vali Süleyman Elban, 11 ilçeyi kapsayan rotayı tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu çalışmaların süreceğini söyledi.

Ege Bölgesi'nin doğası ve kültürel değerlerini barındıran 500 kilometrelik yürüyüş rotası, Bornova ilçesinde başlıyor Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçip Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde sonlanıyor.

Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleri barındıran rota, milli duygular içinde doğa yolculuğu sunuyor.

Cimbom'da fırtına öncesi sessizlik: Kim gidiyor, kim kalıyor?Cimbom'da fırtına öncesi sessizlik: Kim gidiyor, kim kalıyor?Spor
İstanbul mutabakatı sonuç verdi: Rusya ve Ukrayna arasında asker takası gerçekleştiİstanbul mutabakatı sonuç verdi: Rusya ve Ukrayna arasında asker takası gerçekleştiDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

izmir
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
İade kargo ücreti artık tüketiciden alınamayacak
Kırmızı bültenli firarilere Avrupa’da şok baskın
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Sadece Edirnelileri değil tüm Türkiye'yi bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis ceza verildi
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın rüzgarı Piyasalarda altın rüzgarı
Mevduatta rekor faiz! Mevduatta rekor faiz!
Her sabah dinç uyanmak mümkün! Her sabah dinç uyanmak mümkün!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Şok markette yaz coşkusu Şok markette yaz coşkusu