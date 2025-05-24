İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu başladı. 256 sporcu, Vali Süleyman Elban'ın startıyla koştu. Maratonla birlikte kırsalda kalkınma hedefleniyor. İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nda ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu başladı.



Organizasyona, 6 ülkeden 256 sporcu katıldı. Etkinliğin ilk gününde yarışmacılar, 80, 50 ve 30 kilometrelik etapları koşmak için Birgi Mahallesi'ndeki başlangıç noktasına gitti. Katılımcılar, Vali Süleyman Elban'ın startıyla koşmaya başladı. Vali Süleyman Elban, 11 ilçeyi kapsayan rotayı tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu çalışmaların süreceğini söyledi.



Ege Bölgesi'nin doğası ve kültürel değerlerini barındıran 500 kilometrelik yürüyüş rotası, Bornova ilçesinde başlıyor Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçip Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde sonlanıyor.

Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleri barındıran rota, milli duygular içinde doğa yolculuğu sunuyor.

