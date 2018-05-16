Dubai'den Kuşadası limanına gelen kruvaziyer geminin yolcuları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki dünyaca ünlü Efes antik kentini görmek istedi. Ancak Efes'te onları bazı sürprizler bekliyordu.
Kırmızı halılarla karşılanan turistlerin başlarına taçlar takıldı. Antik tiyatro girişinde ise turistleri Roma askerlerini canlandıran nöbetçiler karşıladı.
Ama asıl büyük sürpriz ise sona saklanmıştı. İzmir Oda Orkestrası, binlerce yıllık Odeon Tiyatrosu'nda klasik müzik konseri verdi.
Geminin acente yetkilisi Leyla Servet Öner, 850 yolcunun tamamının konsere katıldığını söyledi.
ulusal.com.tr
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