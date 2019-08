İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçeleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.



Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı

Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla başlayan orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı.

Yaklaşık 80 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması nedeniyle mahalle dışına çıkarıldı. Mahallenin girişi jandarma ekiplerince kapatılırken yalnızca arazöz ve itfaiye araçlarının girişine izin verildi.



Mahalle sakinleri, mahallenin 2 kilometre dışında bekliyor.

Bu arada bazı mahalle sakinlerinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Köy sakinlerinden Murat Yeşilyaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağda alevleri görünce evlerinin etrafını suladıklarını belirterek, "Anons yapıldı ve evimizi boşalttık. Evlerinin yandığını söylüyorlar ancak şu an durumu bilmiyoruz." dedi.



Pakdemirli: Saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rüzgar nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin kolay olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:



"Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz. Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti ancak olumsuz hava şartlarından dolayı iniş sağlayamıyor. Yangın 20-30 hektar alanı etkilemiş vaziyette. 40 üzerinde arazöz, 8 helikopterle yangına müdahale ediyoruz. Onlarca iş makinesi ve ciddi anlamda personelle müdahale ediliyor. Yangın büyük bir yangın olmamakla beraber rüzgarın yangını taşıma potansiyeliyle ciddiye almamız gereken bir yangın. Orman teşkilatı tüm ekipleriyle burada."

Bakan Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şu anda Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Orman teşkilatımız başta tabi ki kolluk teşkilatımız, kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi.



Urla'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğünün 30 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale etmeyi sürdürdüğü yangının, kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Havanın kararmasının ardından helikopterle yapılan söndürme çalışmalarına ara verildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Ekiplerin kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öğle saatlerinde Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerlemiş, yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi tahliye edilmişti.



Yangın bölgesindeki sürücülere uyarı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale edildiğini belirtti.

Alevlerin Menengeç Koyu'na doğru devam ettiğini aktaran Oğuz, "Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili-Yağcılar bölgesine giden yolları lütfen kullanmayalım." dedi.

Öte yandan, Demircili Mahallesi'nde boş olduğu bildirilen bir evin yandığı, bazı hayvanların telef olduğu bildirildi.



Muğla'daki orman yangınları

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını söndürme çalışmaları, 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer, 150 personelin katılımıyla sürüyor.

Sarp arazide devam eden yangına, ekipler müdahale etmekte güçlük çekiyor.

Bodrum'un Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman işçisi olmak üzere, itfaiye ekiplerinin de olduğu yaklaşık 300 personel mücadele ediyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına da yayılma eğilimi gösteriyor. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.



"Cansiperane bir çalışma var"

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yanan alanlarda incelemelerde bulundu ve Milas Orman İşletme Müdürü İbrahim Çetin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demir, bölgede aynı anda iki büyük orman yangınının çıkmasının kendilerini son derece üzdüğünü belirtti. "Ekiplerimiz canla başla yangınları söndürmek için mücadele veriyor. Rüzgarın etkili olması güçleştirse de cansiperane bir çalışma var." diyen Demir, yangınların çıkış nedeniyle ilgili de güvenlik güçlerince gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Bölge halkına geçmiş olsun temennisinde bulunan Demir, "Şimdiye kadar insan kaybımız olmaması sevindirici ancak ormandaki yüzlerce canlı yangından olumsuz etkilendi." ifadesini kullandı.

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor." dedi.





Yangın zeytinlik alana sıçradı

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile zeytinlik bölgesindeki yangın kontrol altına alındı, ancak ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor.

Ormanlık alanda oyma kovan evleri olarak adlandırılan oyma kovanların konulduğu bazı yapılar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ilçesinde Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede, ormana yakın bir ev tahliye edildi.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterdiği ve yakın yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru hızla ilerlediği bildirildi.

Yöre halkı da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.



Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın çıkan bölgeye yakın her hangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.

Daha önce 2006'da da yangın çıkan alanda, genç kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu belirtildi.



"Rüzgar zaman zaman yön değiştiriyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de bu yaz Muğla bölgesinde birçok yangın olayı yaşandığını kaydetti.

Bodrum'daki yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyleyen Gürün, "Rüzgar zaman zaman yön değiştiriyor. İtfaiye gruplarımız yangın bölgesindeki yerleşimlerin önünde her türlü tedbiri almış durumda. Herhangi bir risk durumunda müdahaleyi yapacaklar. İki yangının birbirine yakın zamanlarda çıkmış olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getirebiliyor." diye konuştu.

Gürün, bölgede ekiplerin sabaha kadar teyakkuzda bekleyeceğini kaydetti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konvoylar halinde yangın söndürme arazözlerinin bölgeye giriş yaptığını ve yangına en etkili şekilde müdahalenin yapıldığını aktardı.

Öte yandan Mumcular bölgesindeki yangına, Türkiye'nin birçok bölgesinden de takviye arazözler sevk edildiği bildirildi.





