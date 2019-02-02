Ege Bölgesi bugünlerde adeta baharı yaşıyor. Güneş, şubat ayına rağmen sıcak yüzünü eksik etmeyince vatandaşlar sahile akın etti



Ege bölgesindekiler şanslı. Uzun süredir etkili olan sağanak yağı ve bulutlu hava, yerini güneşli günlere bıraktı.



Şubat ayına rağmen hava sıcaklığı 17 dereceye kadar ulaştı. İzmirliler Kordon'a akın etti.



Sadece Kordon değil, Konak Meydanı, Karşıyaka ve Bostanlı da doldu taştı.



Aydın Kuşadası sahili kışın ortasında bahar havası almak isteyenler sayesinde hınca hınç doldu.



Didim'de ise denize bile girildi.



Bazı turistler denizin keyfini çıkarırken, bazıları da Altınkum Sahili'nde güneşlendi.



ulusal.com.tr