Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk karasularında kesintisiz nöbette. Devriye sırasında Bodrum açıklarında seyreden bir kaçak göçmen teknesi yakalandı. 46 göçmen göç idaresine gönderildi.

Avrupa hayali ile yola çıkan göçmenler Ege üzerinden Yunanistan'a gitmeye çalışıyor.



Ancak Türk karasularında kesintisiz devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı yasa dışı geçişlere izin vermiyor.



Adres bu kez Muğla'nın Bodrum açıkları oldu. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.



Durdurulan teknede aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı Filistin, Suriye, Irak ve Mısır uyruklu 46 düzensiz göçmen bulundu.



Bodrum Limanı'na götürülen göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.







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