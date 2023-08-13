Ege Denizi açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi

Ege Denizi açıklarında, Girit Adası, 13 Ağustos Pazar sabahı depremle sarsıldı.

Saat 10.49'da meydana gelen deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesinden son dakika açıklaması geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU!

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,9 olarak olarak açıklandı.

Depremin yerin 2,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.