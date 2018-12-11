Ege Denizi'nde saat 7:11'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 7:11'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.



Deprem yerin 18 km derinliğinde gerçekleşti.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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