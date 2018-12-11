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Ege Denizi'nde deprem (11 Aralık 2018 son depremler)

Ege Denizi'nde saat 7:11'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde deprem (11 Aralık 2018 son depremler)

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 7:11'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

Deprem yerin 18 km derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

Etiketler; #ege denizi
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