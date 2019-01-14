Ege Denizi Kuşadası körfezinde saat 19:24'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün saat 19:24'te merkezi Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.



Yaşanan depremin büyüklüğü 3.5 derinliği 5.0 KM olarak kaydedildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız





ulusal.com.tr

