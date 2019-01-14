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Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi Kuşadası körfezinde saat 17:21'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün saat 17:21'de merkezi Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin büyüklüğü 3.0 derinliği 5.8 KM olarak kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ege denizi #deprem
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