Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan İran uyruklu 2 kişi yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, termal kamerayla yaptıkları taramada Bodrum açıklarında bir lastik bot olduğunu belirledi.
Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları anlaşılan bottaki İran uyruklu 2 kişi yakalandı.
Bodrum Limanı'na getirilen yabancılar, işlemlerinin ardından Bodrum Yabancılar Şubesine teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan İran uyruklu 2 kişi yakalandı.