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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan İran uyruklu 2 kişi yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, termal kamerayla yaptıkları taramada Bodrum açıklarında bir lastik bot olduğunu belirledi.

Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları anlaşılan bottaki İran uyruklu 2 kişi yakalandı.

Bodrum Limanı'na getirilen yabancılar, işlemlerinin ardından Bodrum Yabancılar Şubesine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahil güvenlik #muğla #iran #düzensiz göçmen #bot #bodrum
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