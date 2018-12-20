Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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