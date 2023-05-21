Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Girit Adası olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 293,13 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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