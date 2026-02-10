Ege Denizi'nde deprem! İşte son veriler...
Ege Denizi güne sarsıntıyla başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bölgede meydana gelen depremin büyüklüğü ve derinliğine ilişkin detayları duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem saat 07.34'te kaydedildi.
AFAD verilerine göre meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak belirlendi.
Sarsıntının, deniz yüzeyinin 26,66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği saptandı.