Ege Denizi'nde deprem! İşte son veriler...

Ege Denizi güne sarsıntıyla başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bölgede meydana gelen depremin büyüklüğü ve derinliğine ilişkin detayları duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Ege Denizi'nde deprem! İşte son veriler... - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

1 5
Ege Denizi'nde deprem! İşte son veriler... - Resim: 2

Deprem saat 07.34'te kaydedildi.

2 5
Ege Denizi'nde deprem! İşte son veriler... - Resim: 3

AFAD verilerine göre meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak belirlendi.

3 5
Ege Denizi'nde deprem! İşte son veriler... - Resim: 4

Sarsıntının, deniz yüzeyinin 26,66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği saptandı.

4 5
Ege Denizi'nde deprem! İşte son veriler... - Resim: 5

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

5 5
deprem ege denizi AFAD