Ege Denizi'nde korkutan çekilme

Poyraz rüzgarının bu dönemde sert ve 7 - 8 günü bulan uzun sürelerce estiğini kaydeden Yaşar, "Bu rüzgar Marmara'dan Muğla'ya kadar olan Ege'nin suyunu Afrika'ya doğru şişirir. Özellikle Burhaniye, Seferihisar gibi sığ yerlerde çekilme 100 metreye kadar ulaşır ve hemen fark edilir. Geçen sene 20 Mart'ta o kadar çekilmişti ki İzmir'de vapur seferleri iptal olmuştu. Şu anda 60 santimetre kadar çekildiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.