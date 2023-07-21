Ege Denizi'nde korkutan deprem! Gece uykudan uyandırdı
Ege Denizi'nde gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 02.49'da meydana gelen deprem vatandaşları uykusundan uyandırdı.
Gece saatlerinde Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.
Gece saat 02.49'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden olurken depreme uykuda yakalanan vatandaşlar uykusundan uyandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ PAYLAŞTI
Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi, internet sitesi üzerinden verileri paylaştı.
Saat 20.49'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.
Depremin yerin 13,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.