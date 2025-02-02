Ege Denizi’nde peş peşe depremler! Uzmanlardan yeni uyarı

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Saat 18.08'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege Denizi’nde peş peşe depremler! Uzmanlardan yeni uyarı
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📌 AFAD, Atina açıklarında saat 15.55’te 4.8 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiğini duyurdu. Depremin 5.79 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

📢 Santorini Belediye Başkanı Anastasios Zorzos, Yunan basınına yaptığı açıklamada, son günlerde birçok depremin yaşandığını belirterek şunları söyledi:

🎙 "Hissedilen depremler genellikle 4 ve üzeri büyüklükte. 2011-2012 yıllarındaki sismovolkanik kriz döneminden edindiğimiz tecrübeler var. Konuya aşinayız."

Santorini Belediyesi, bölgedeki deprem hareketliliğiyle ilgili Pazartesi günü yeni bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

📌 Uzmanlar, bölgede yaşanan sarsıntıların olası bir sismik ya da volkanik hareketliliğe işaret edip etmediğini değerlendiriyor.

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