Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!

Kandilli Rasathanesi duyurdu, Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem oldu. İlkinin 4,0 büyüklüğünde olduğu depremde ikinci depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi.

Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!

Kandilli Rasathanesi sosyal medya üzerinden vatandaşlara duyurdu, Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem oldu. İlkinin 4,0 büyüklüğünde olduğu depremde ikinci depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. İşte depremlere dair bilgiler;

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# deprem
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