Kandilli Rasathanesi sosyal medya üzerinden vatandaşlara duyurdu, Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem oldu. İlkinin 4,0 büyüklüğünde olduğu depremde ikinci depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. İşte depremlere dair bilgiler;