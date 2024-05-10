Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu, Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem oldu. İlkinin 4,0 büyüklüğünde olduğu depremde ikinci depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya üzerinden vatandaşlara duyurdu, Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem oldu. İlkinin 4,0 büyüklüğünde olduğu depremde ikinci depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. İşte depremlere dair bilgiler;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 10, 2024
EGE DENIZI https://t.co/2xvfmGrRBA
10.05.2024, 21:17:51 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 10.6 km#Kandilli
# deprem