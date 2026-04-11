Ege Kariyer Fuarı Aydın’da kapılarını açıyor

EGE Kariyer Fuarı 2026 Aydın’da gençlerle buluşacak.



Ege Bölgesi’nin en kapsamlı kariyer etkinliklerinden biri için geri sayım başladı. Fuara bu yıl Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliği yapacak.



Fuar, kamu kurumlarından özel sektöre, milli firmalardan uluslararası şirketlere kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirecek. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 15-16 Nisan’da yapılacak bu etkinliğe bütün geçleri davet etti.



Fuar kapsamında gençlere istihdam olanakları, staj ve gönüllülük programları sunulacak. Kariyer söyleşileri, atölye çalışmaları ve ilham verici panellerle katılımcıların kariyer yolculuklarına rehberlik edilecek. Aynı zamanda Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erol, fuarın öğrencileri ve iş dünyasını bir araya getireceğini söyledi.



Fuarın, üniversite–sektör iş birliğini güçlendirmesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.