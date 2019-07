Dünyaca ünlü müzisyenimiz Fazıl Say’ın “Kıyılarda sessizlik çağrısı” gündemin önemli başlıkları arasına girdi. Aslında sahil bölgelerindeki gürültünün ana nedeni plansızlık... Şehir ve imar planında konut bölgesi olarak belirlenen alanlara eğlence mekanı ruhsatı veriliyor. Ulusal Kanal, İzmir Çeşme’de evlerinin yanına otel açılan Wood ailesinin sorunlarını dinledi ve çözüm yolunu aradı

Fazıl Say’ın “sessizlik çağrısı” ile Ege kıyılarındaki gürültü sorunu bir kez daha gündeme geldi.



Say, "Gelin devrim yapalım, Ege kıyılarındaki mekanlarda müziğin sesini kıstıralım. 470 metre uzaktan duyulacak desibelde müzik yapmanın kimsenin hakkı yok” dedi.



Gürültünün ana nedeni imar ve şehir planlarına aykırı ruhsatlandırma yönetmi... İzmir’in Çeşme ilçesinde de gürültü sorunu had safhada. Yurttaşlar evlerinde geceleri uyuyamaz hale geldi.



Çeşme’nin Ilıca Mahallesi’nde yaşayan Wood ailesi, evlerinin yanına otel yapılmasından rahatsız. Çünkü o bölge şehir planına göre konut alanı.



Ilıca sakini Mehtap Wood, gürültü sorunu belediyenin ruhsatlandırma hatasına bağlıyor.



Çeşmeliler evlerinin dibinde olan bar, gece kulübü gibi eğlence mekanlardan şikayetçi. Çünkü evlerin ortasında olan bu tesisler sabaha kadar çok yüksek sesle müzik yayını yapıyor. Bu da yaşamı zorlaştırıyor.



Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Arel de temel sorunun plansızlık olduğunu söyledi.



Uzmanlar, dünyaca ünlü müzisyenimiz Fazıl Say’ın tekrar gündeme getirdiği kıyılardaki gürültü sorununa Ankara’nın müdahalesiyle çözüleceğini düşünüyor.



