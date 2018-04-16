Ege Maden İhracatçıları Birliği'nde seçim hazırlığı başladı. Mevcut Başkan Mevlüt Kaya yaptığı açıklamada 2017'de sektörün 23,4 büyüdüğüne dikkat çekti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin 27 Nisan'da yapılacak genel kurulu için hazırlıklar başladı.Mevcut Başkan Mevlüt Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 4 yıllık başkanlığı döneminde yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi.Mevlüt Kaya, 2017'de sektörün 23,4 büyüdüğünü açıklayarak, "Biz şampiyonlar liginde oynayacak bir sektörüz ama kendi ülkemizde henüz kümede bile değiliz." dedi.Türkiye'deki yer altı zenginlikleri ve hammadde kaynaklarının potansiyeline dikkat çeken Kaya, 20 milyar dolarlık doğaltaş sektörünün ancak yüzde 10'unun kullanıldığını dile getirdi.Kaya, Türkiye'nin doğaltaş varlığı açısından dünya rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olduğunu söyledi.