Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi

Ege'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.



Marmara’nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.



Yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.