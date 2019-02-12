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Ege'nin kuzeyinde tüm seferler iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi

Ege'nin kuzeyinde tüm seferler iptal edildi

Ege'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi. 

Marmara’nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor. 

Yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

Etiketler; #ege
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