Ege sallanıyor: Son 15 saatte 19 deprem!

Aydın, İzmir, Muğla ve Ege Denizi’nde son 15 saat içerisinde 19 deprem meydana geldi. Depremlerin tamamı hafif şiddette gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege sallanıyor: Son 15 saatte 19 deprem!
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Son sarsıntı saat 15.58’de Aydın’ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki deprem yüksek katlı binalarda hissedildi. Ancak Aydın genelinde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Gece yarısından bu yana Ege Bölgesi’nde Aydın, Muğla, İzmir ve Ege Denizi açıklarında çok sayıda küçük çaplı deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bölgede 15 saatte toplam 19 sarsıntı meydana geldi.

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