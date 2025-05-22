Ege'de deprem! Birçok ilde hissedildi

Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında saat 06.19’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, depremin merkez üssünün Girit Adası’nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olduğunu ve sarsıntının yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. AFAD’a göre, sarsıntı yerin 17,7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Türkiye kıyılarında depreme en yakın yerleşim biriminin, Muğla’nın Datça ilçesi olduğu ve bu noktanın depremin merkezine 166 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Deprem, Türkiye’de İzmir başta olmak üzere Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi birçok ilde hissedildi.