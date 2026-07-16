Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli az önce yaşanan sarsıntının ayrıntıları paylaştı

Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli az önce yaşanan sarsıntının ayrıntıları paylaştı
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Deprem kuşağında yer alan ülkemizde ve çevre denizlerde sıklıkla çeşitli büyüklükte sarsıntılar kaydediliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin "Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?" soruları yanıt ararken, Ege Denizi'nden yeni bir deprem haberi geldi. İşte 16 Temmuz 2026 bugün meydana gelen son depremlerin detayları...

EGE DENİZİ'NDE 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Ege Denizi, öğleden sonra kaydedilen sarsıntıyla hareketlendi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre meydana gelen depremin detayları şu şekilde:

Tarih: 16 Temmuz 2026 (16-07-2026)
Saat: 15:45:30
Yer (Merkez Üssü): Ege Denizi
Büyüklük: 3.6
Derinlik: Yerin 35 kilometre derinliğinde

SABAH SAATLERİNDE ELBİSTAN DA SALLANDI

Günün erken saatlerinde ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mikro ölçekli bir sarsıntı kaydedilmişti. Sabah saatlerinde yaşanan depremin detayları ise şöyle açıklanmıştı:

Tarih: 16 Temmuz 2026 (16-07-2026)
Saat: 07:46:07
Yer (Merkez Üssü): Elbistan (Kahramanmaraş)
Büyüklük: 2.0
Derinlik: Yerin 7.02 kilometre derinliğinde
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydetmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

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