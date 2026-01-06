Ege'de korkutan sarsıntı: Çanakkale açıklarında deprem oldu!

Türkiye'nin batı kıyılarında sismik hareketlilik devam ediyor. Ege Denizi'nde öğle saatlerinde meydana gelen ve çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

Simge Sarıyar
Ege'de korkutan sarsıntı: Çanakkale açıklarında deprem oldu!
Yayınlanma:

Ege Denizi, bugün öğle saatlerinde yeni bir sarsıntıyla gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Sismik aktivitenin yoğun olduğu bölgedeki bu son hareketlilik, AFAD'ın anlık veri sistemine yansıdı.

YERİN KİLOMETRELERCE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Resmi kayıtlara göre saat 14.28'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Uzmanların yakından takip ettiği sarsıntının, deniz yüzeyinin 17.49 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

deprem ege denizi
