Ege'de korkutan sarsıntı: Çanakkale açıklarında deprem oldu!

Ege Denizi, bugün öğle saatlerinde yeni bir sarsıntıyla gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Sismik aktivitenin yoğun olduğu bölgedeki bu son hareketlilik, AFAD'ın anlık veri sistemine yansıdı.

YERİN KİLOMETRELERCE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Resmi kayıtlara göre saat 14.28'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Uzmanların yakından takip ettiği sarsıntının, deniz yüzeyinin 17.49 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.