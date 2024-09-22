Ege'de peş peşe depremler!

Ege Denizi'nde bugün saat 11.47'de 4,3 büyüklüğünde, ardından saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege'de peş peşe depremler!
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde paylaşılan verilere göre, ilk depremin merkez üssü Ege Denizi açıklarında yer aldı ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 150 kilometre mesafede gerçekleşti. Depremin derinliği 8,68 kilometre olarak belirlendi.

Bir Deprem Daha!

Saat 12.57'de yine Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu deprem de Gökçeada'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta ve 16,83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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