Ege'de Yunanistan açıklarında Türk gemisi karaya oturdu

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, karaya oturan MED CERKEZKOY adlı gemide, 17 kişilik Türk mürettebat bulunuyor.

146 metre uzunluğundaki geminin Pire'den Suriye'ye doğru yola çıktığını belirten yetkililer, geminin İlyaki Adası'nın batısında yer alan Akra Monastiri'de karaya oturduğunu belirtti.

Yetkililer, geminin batmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak gemiyi çekmek üzere iki römorkörün harekete geçtiğini kaydetti.

İlyaki Belediye Başkanı Maria Kamma, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi.