Eğlence bir anda kabusa döndü! Asker eğlencesinde bıçaklı saldırı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, sokakta düzenlenen bir asker eğlencesi sırasında beklenmedik bir saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eğlence devam ederken 17 yaşındaki E.E.A., henüz netlik kazanmayan bir sebeple bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede E.E.A.'nın bacağından bıçakla yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından genç, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ, ŞÜPHELİ KAÇTI

Hastanede tedavisi süren E.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli henüz yakalanamadı. Polis ekipleri, kayıplara karışan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat halen devam ediyor.